QNAP QSW-M3216R-8S8T — 16-портовый 10-гигабитный коммутатор

4 августа 2025, 16:45

Компания QNAP представила неуправляемый коммутатор QSW-3216R-8S8T на восемь встроенных портов 10 Гбит/c SFP+ и восемь портов 10 Гбит/с RJ45.



Компактная конструкция позволяет установить два коммутатора бок о бок в монтажной стойке высотой 1U, а также размещать устройство в узких коммуникационных шкафах, нишах или на рабочих столах.

QSW-M3216R-8S8T оснащен восемью оптическими портами 10 Гбит/c SFP+ и восемью портами 10 Гбит/с RJ45, которые обратно совместимы с 1 Гбит/с SFP и стандартами NBASE-T 5, 2,5 и 1 Гбит/c соответственно. Общая коммутационная способность равна 320 Гбит/c. Скорость до 10 Гбит/с через порты RJ45 достигается при использовании кабелей категории 6a или выше. Поддерживается управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме.Основные характеристикиШестнадцать портов 10 Гбит/c (8 x SFP+ и 8 x RJ45); совместимость с 1 Гбит/c SFP (оптоволокно) и технологиями NBASE-T (10, 5, 2,5 и 1 Гбит/с); соответствие стандарту IEEE 802.3x; автосогласование.