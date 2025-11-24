QNAP представляет управляемый коммутатор PoE++ для монтажа в стойку

24 ноября 2025, 11:15

Компания QNAP выпустила 10-портовый коммутатор QSW-M2106PR-2S2T с поддержкой технологии PoE++, половинной шириной для монтажа в стойку и веб-управлением.

Сетевые порты 10 и 2,5 Гбит/с благодаря поддержке стандарта 802.3bt PoE и высокой мощности питания 90 Вт обеспечивают возможность подключения решений Wi-Fi 6/6E/7 и другого современного оборудования.

QSW-M2106PR-2S2T оснащен двумя портами 10 Гбит/c 802.3bt PoE мощностью 90 Вт, шестью портами 2,5 Гбит/c 802.3bt PoE мощностью 90 Вт, двумя портами 10 Гбит/c SFP+. Коммутатор подойдёт к существующей кабельной инфраструктуре Cat 5e для портов 2,5 Гбит/с RJ45 и Cat 6a (или выше) для портов 10 Гбит/с RJ45. 10-гигабитные порты RJ45 поддерживают пять скоростей: 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/с, а также 100 Мбит/с.QSW-M2106PR-2S2T использует систему управления коммутацией QNAP QSS и обладает интеллектуальными функциями управления PoE, такими как планирование, приоритезация питания и включение/отключение питания, чтобы эффективно управлять устройствами через удобный веб-интерфейс. Функции управления второго уровня, в том числе LACP, VLAN, QoS и IGMP Snooping помогают и повысить безопасность и эффективно регулировать пропускную способность сети.QSW-M2106PR-2S2T не только обеспечивает функции управления L2 и интеллектуального PoE через удобную систему управления сетью, но также имеет компактный корпус для монтажа в стойку половинной ширины для рационального использования пространства в стоечном коммутационном шкафу.Основные характеристики

Корпус 1U половинной ширины;

Десять портов: два порта 10 Гбит/c 802.3bt PoE мощностью 90 Вт, шесть портов 2,5 Гбит/с 802.3bt PoE++ мощностью 90 Вт и два оптоволоконных порта 10 Гбит/c SFP+;

Соответствие стандартам IEEE 802.3x и IEEE 802.3az;

Автоматическое согласование;

Порты 10 Гбит/c RJ45 совместимы с технологиями 10GBASE-T и поддерживают пять скоростей: 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/с, а также 100 Мбит/с.