QNAP QGD-1600P и QGD-1602P - 16-портовые PoE-коммутаторы с функциями NAS

24 мая 2021, 11:15

QNAP представляет QGD-1600P и QGD-1602P — 16-портовые гигабитные PoE‑коммутаторы с функциями сетевого хранилища, которые поддерживают стандарт IEEE 802.3bt PoE++ и обеспечивают суммарную мощность до 360 и 380 Вт соответственно, включают функции управления 2‑го уровня, а также различные приложения QTS, виртуализацию и комплексную организацию системы IP‑видеонаблюдения.

Центральный процессор Intel, два 2,5‑дюймовых отсека SATA, а также отдельный процессор для работы функций коммутатора превращают устройства серии QGD в универсальные решения для централизованного хранения и обмена данными. Двухпроцессорная архитектура обеспечивает независимую работу QSS (QNAP Switch System) для управления сетевыми интерфейсами и операционной системы QTS с многочисленными приложениями NAS, NVR, резервного копирования и виртуализации.Модель QGD‑1600P имеет четыре порта 60 Вт и двенадцать портов 30 Вт, два из которых комбинированы с разъемами SFP, а QGD‑1602P — четыре порта 90 Вт и двенадцать портов 30 Вт, при этом общая мощность для нескольких устройств‑потребителей (PD) достигает 360 и 380 Вт соответственно. Интеллектуальные функции управления PoE, такие как планирование, приоритизация источников питания, включение и отключение питания помогают эффективно управлять устройствами‑потребителями и энергосбережением.Модификации и ключевые технические характеристикиQGD-1602P-C3758-16G: восьмиядерный процессор Intel® Atom® C3758 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4QGD-1602P-C3558-8G: четырехъядерный процессор Intel® Atom® C3558, 8 ГБ оперативной памяти DDR4Два 2,5‑дюймовых отсека для SSD или HDD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, два слота M.2 NVMe PCIe Gen3 x1, четыре 2,5‑гигабитных порта PoE RJ‑45 802.3bt 90 Вт, четыре 2,5‑гигабитных порта PoE RJ‑45 802.3at 30 Вт, восемь гигабитных портов PoE RJ‑45 802.3at 30 Вт, два 10‑гигабитных порта SFP+, два слота расширения PCIe Gen3, два порта USB 3.0.QGD‑1600P‑8G: 8 ГБ оперативной памяти DDR4QGD‑1600P‑4G: 4 ГБ оперативной памяти DDR4Четырехъядерный процессор Intel Celeron J4115 с тактовой частотой 1,8 ГГц, два 2,5‑дюймовых отсека для SSD или HDD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, четыре гигабитных порта PoE RJ‑45 802.3bt 60 Вт, десять гигабитных портов PoE RJ‑45 802.3at 30 Вт, два гигабитных порта PoE RJ‑45/SFP 802.3at 30 Вт, два слота расширения PCIe Gen2, порт USB 3.0, два порта USB 2.0.