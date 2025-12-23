QNAP объявила о поддержке Airgap+ в новых коммутаторах

23 декабря 2025, 15:15

Компания QNAP сообщила, что функция резервного копирования Airgap+ теперь поддерживается высокопроизводительными коммутаторами серий 7000 и 3000, что позволяет задействовать резервирование данных с сетевой изоляцией целевых NAS в новых проектах и модернизирующихся сетях.



Добавление совместимости Airgap+ с коммутаторами QNAP — важный шаг на пути к предоставлению более гибких и отказоустойчивых вариантов резервного копирования с изоляцией от внешнего источника для различных корпоративных сетей. Компания продолжит расширять поддержку, чтобы больше пользователей могли создать безопасную и надежную основу для защиты данных.

Преимущества NAS QNAP с решением Airgap+Простое развертывание: Airgap+ можно включить непосредственно на NAS через настройки задания резервного копирования HBS. Пользователи могут выбрать физический порт, используемый для подключения к изолированному резервному копированию.Готовность к нагрузкам, требующим высокой пропускной способности: NAS-устройства QNAP и поддерживаемые коммутаторы обеспечивают подключения до 100 Гбит/c — идеальное решение для медиапроизводства, постобработки и крупномасштабного резервного копирования данных.Более быстрое восстановление: повышенная пропускная способность сокращает время восстановления, минимизируя простои во время критически важных операций.Снижение сложности обслуживания: Airgap+ использует совместимые сетевые устройства QNAP и не требует специального оборудования для обеспечения изоляции, что снижает общую сложность системы.Удаленное управление питанием: устройства NAS можно включать и выключать удаленно для повышения эффективности и удобства работы.