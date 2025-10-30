QVR Recording Vault — безлицензионное решение для резервного копирования от QNAP

Компания QNAP официально выпустила приложение QVR Recording Vault 1.0.0 для резервного копирования записей видеонаблюдения.
По результатам бета-тестирования QVR Recording Vault 1.0.0 показало высокую стабильность и оптимальную производительность при резервном копировании данных видеонаблюдения на предприятиях и в многопользовательских средах.
Ключевые возможности QVR Recording Vault 1.0.0
Поддержка QVR Surveillance: помимо резервного копирования QVR Pro и QVR Elite, реализована полная интеграция с новейшим программным решением QVR Surveillance для долгосрочного хранения записей.
Доступно для QuTS hero: устанавливается на NAS-платформы под управлением QTS, а также QuTS hero, что обеспечивает большую гибкость развертывания.
Высокая точность индексации видео на основе метаданных и стабильность долгосрочных архивных операций.
Соблюдение политик резервного копирования с возможностью длительного хранения записей видеонаблюдения и простое централизованное управление.
Доступность
QVR Recording Vault 1.0.0 уже доступно для установки в Центре приложений.