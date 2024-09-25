Экономичные настольные NAS QNAP TS-x32X с поддержкой сети 10 Гбит/c

25 сентября 2024, 12:45

Компания QNAP выпустила сетевые накопители начального уровня TS-432X и TS-632X с четырьмя и шестью дисковыми отсеками соответственно.



Четырехъядерный процессор, высокоскоростные порты 2,5 и 10 Гбит/c, а также возможность аппаратного расширения через PCIe-слот помогают новинкам эффективно выполнять многозадачное резервное копирование, поиск и обмен данных.

Оснащенные встроенными сетевыми портами 10 Гбит/c SFP+, TS-432X и TS-632X обеспечивают высокую пропускную способность для бесперебойной передачи больших файлов и интенсивного доступа к данным. Предприятия могут дополнительно использовать 10-гигабитные сетевые коммутаторы QNAP с портами SFP+ для модернизации инфраструктуры. Обе модели поддерживают расширение хранилища при помощи модулей JBOD для размещения растущих объемов данных.Функции резервирования операционной системы QTS помогают пользователям защищать данные с различных устройств и источников, в том числе файлы компьютеров Windows®/Mac®, сайты WordPress, Google Photos и резервные копии Google Workspace/Microsoft 365 SaaS. Также рекомендуется регулярно создавать моментальные снимки, чтобы исключить случайное удаление информации на NAS и снизить угрозы со стороны программ-вымогателей.TS-432X и TS-632X поддерживают различные функции безопасности для улучшения защиты данных и системы. Дополнительные программные пакеты для установки по требованию доступны во встроенном центре приложений: решение QVR Surveillance Solution расширяет возможности NAS как комплексной системы видеонаблюдения; Container Station позволяет размещать приложения Docker, в том числе из репозитория Docker Hub.Ключевые технические характеристикиTS-432X-4G: настольный корпус с четырьмя отсеками и один порт 10 Гбит/с SFP+TS-632X-4G: настольный корпус с шестью отсеками и два порта 10 Гбит/с SFP+Четырехъядерный процессор Alpine AL524 с частотой 2,0 ​​ГГц; оперативная память DDR4 объемом 4 ГБ (поддерживается до 16 ГБ, в том числе ECC RAM); дисковые отсеки под 2,5-/3,5-дюймовые HDD и SSD SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены; два сетевых порта 2,5 Гбит/с RJ45; слот расширения PCIe Gen3 x4; два порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) Type-A; Кнопка быстрого копирования USB One-Touch-Copy.