TS-x53D — четырехъядерные NAS с сетевыми портами 2,5 Гбит/c

18 августа 2020, 10:15

QNAP начинает поставки сетевых хранилищ серии TS‑x53D с двумя, четырьмя и шестью дисковыми отсеками, которые оснащены четырехъядерным процессором Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,7 ГГц), оперативной памятью DDR4 объемом до 8 ГБ, интерфейсом HDMI 2.0 и двумя сетевыми портами 2,5 Гбит/c. Новинки адресованы небольшим компаниям и рабочим группам, творческим студиям и профессионалам, IT‑энтузиастам и геймерам.NAS серии TS‑x53D готовы к работе в сетях 2,5 Гбит/c при использовании кабелей CAT5e и выше, поддерживают объединение портовдля увеличения скорости до 5 Гбит/c, а также установку адаптеров 5 и 10 Гбит/c. Переход от гигабита к таким скоростям оптимизирует производительность резервного копирования и совместного использования файлов, многопоточной передачи медиаконтента, IP‑видеонаблюдения, а также доступа к хранящимся базам данных и компьютерным играм.Для расширения функциональности предназначен слот PCIe 2.0, куда устанавливается сетевой адаптер 5 или 10 Гбит/c, беспроводной адаптер QWA‑AC2600 или универсальная карта расширения QM2 с двумя слотами под накопители M.2 SSD и 10‑гигабитным интерфейсом. Дополнительные накопители рекомендуется использовать как SSD‑кэш для снижения задержки при интенсивном доступе к данным или как высокоскоростной уровень хранения при включении автоматического тиринга по технологии Qtier, которая распределяет нагрузку между дисковыми ресурсами внутри хранилища. Также емкость масштабируется модулями расширения или свободными ресурсами других накопителей QNAP с помощью функции VJBOD.Встроенная операционная система QTS включает продвинутые функции хранения и совместного использования файлов, резервного копирования, синхронизации и защиты данных. Моментальные снимки (снапшоты) на основе блоков упрощают защиту и восстановление информации, а также предотвращают угрозы программ-вымогателей. Приложение HBS (Hybrid Backup Sync) реализует локальные, удаленные и облачные задания резервного копирования. Встроенная технология QuDedup дедуплицирует исходные файлы, чтобы сократить занимаемое пространство, нагрузку на полосу пропускания и время выполнения копирования, что востребовано для нескольких версий бэкапа.Мультимедийные приложения для каталогизации и потоковой передачи контента по протоколам DLNA, Plex и Chromecast дополняет интерфейс HDMI 2.0 для прямого вывода изображения с разрешением 4K (4096 x 2160) и частотой 60 Гц, а также функция транскодирования видеофайлов в универсальные форматы.Ключевые характеристики новинокTS‑253D‑4G: 2 отсека для дисков, 4 ГБ памяти DDR4 (1 x 4 ГБ)TS‑453D‑4G: 4 отсека для дисков, 4 ГБ памяти DDR4 (1 x 4 ГБ)TS‑453D‑8G: 4 отсека для дисков, 8 ГБ памяти DDR4 (2 x 4 ГБ)TS‑653D‑4G: 6 отсеков для дисков, 4 ГБ памяти DDR4 (1 x 4 ГБ)TS‑653D‑8G: 6 отсеков для дисков, 8 ГБ памяти DDR4 (2 x 4 ГБ)Настольный корпус; четырехъядерный процессор Intel Celeron J4125 с тактовой частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,7 ГГц); отсеки под 2,5‑ и 3,5‑дюймовые HDD и SSD (SATA 6 Гбит/с) с возможностью горячей замены; два сетевых порта 2,5 Гбит/c RJ45 (совместимы с 1 Гбит/с); слот PCIe Gen 2 x2 (у TS-253D — слот PCIe Gen 2 x4); два порта USB 3.2 Gen 1, три порта USB 2.0; видеовыход HDMI 2.0 (4K@60 Гц).