QNAP TS-431KX — доступный сетевой накопитель с портом 10 Гбит/с SFP+

17 февраля 2021, 9:45

Компания QNAP выпустила сетевой накопитель TS‑431KX с четырехъядерным процессором Annapurna Labs AL‑214 1,7 ГГц и интерфейсом 10 Гбит/c SFP+ для задач требующих интенсивной передачи данных в условиях небольших предприятий и офисов, когда необходимо оперативно создавать резервные копии, восстанавливать и синхронизировать данные.

TS‑431KX поддерживает технологию мгновенных снимков и приложение HBS (Hybrid Backup Sync), которое объединяет локальное, удаленное и облачное резервное копирование.Модель оснащена четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,7 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ, одним сетевым портом 10 Гбит/c SFP + и двумя 1 Гбит/c RJ‑45. В сочетании с сетевыми коммутаторами QNAP серии QSW можно построить высокоскоростную сетевую среду 10 Гбит/c для ускорения доступа к данным и оптимизации рабочих процессов. Запираемые дисковые отсеки обеспечивают более надежное размещение накопителей, которые устанавливаются в лотки без использования инструментов.Операционная система QTS включает удобные инструменты для управления данными и устройством: Центр уведомлений объединяет все системные события и предупреждения в одном приложении; Советник по безопасности оценивает и рекомендует настройки для повышения защиты NAS; HBS выполняет резервное копирование данных на другие NAS‑серверы или в облачные хранилища для создания бэкапов на удаленных ресурсах; Мгновенные снимки снижают угрозу программ‑вымогателей и случайного удаления или изменения файлов.Встроенный центр приложений содержит широкий спектр дополнительного ПО: Surveillance Station организует безопасную систему IP‑видеонаблюдения; Qsync автоматически синхронизирует файлы между NAS, мобильными устройствами и компьютерами; Container Station позволяет импортировать или экспортировать приложения LXC и Docker; QmailAgent обеспечивает централизованное управление несколькими учетными записями электронной почты; Qfiling автоматизирует организацию файлов; Qsirch быстро находит нужные файлы. Также доступные сопутствующие мобильные приложения под iOS и Android для удаленного управления NAS и доступа к файлам.Основные технические характеристикиНастольный корпус, четырехъядерный процессор Annapurna Labs AL‑214 с тактовой частотой 1,7 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти DDR3 (один слот, максимальный объем 8 ГБ), четыре запираемых 3,5‑дюймовых отсека SATA 6 Гбит/с с поддержкой горячей замены и безвинтовой установки накопителей, сетевой интерфейс 10 Гбит/с SFP+, два порта 1 Гбит/c RJ‑45, три порта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с).