Двухпортовые сетевые адаптеры Fibre Channel 16 и 32 Гбит/c от QNAP

10 апреля 2020, 11:15

Компания QNAP выпустила собственные сетевые адаптеры с интерфейсом Fibre Channel: QXP‑16G2FC и QXP‑32G2FC, которые имеют по два порта SFP+ с максимальной скоростью 16 и 32 Гбит/c соответственно.

Сетевой накопитель с таким адаптером станет универсальным решением для отказоустойчивого хранения, обмена файлам, виртуализации и резервного копирования в существующей или создаваемой среде FC SAN.Сетевые адаптеры устанавливаются в PCIe‑слоты на совместимых моделях NAS и настраиваются в приложении iSCSI & Fibre Channel, после чего их можно использовать в работе остальных функций QTS, таких как HBS 3 для гибридного резервного копирования и Станция виртуализации для запуска виртуальных машин.Системные требования: слот PCIe Gen3 x8 и QTS версии 4.4.1 или новее.В качестве трансиверов рекомендуется использовать фирменные модели TRX‑16GFCSFP‑SR и TRX‑32GFCSFP‑SR.Узнайте больше о решении QNAP для Fibre Channel SAN.Ключевые характеристики адаптеровQXP‑16G2FC: два порта SFP+ с поддержкой скоростей 16/8/4 Гбит/c (фактическая скорость передачи до 14,03 Гбит/с на порт).QXP‑32G2FC: два порта SFP+ с поддержкой скоростей 32/16/8/4 Гбит/c (фактическая скорость передачи до 28,05 Гбит/с на порт).