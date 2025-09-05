QNAP QSW-M5216-1T — управляемый коммутатор L2 с 16 оптическими портами 25 Гбит/c

5 сентября 2025, 13:15

Компания QNAP выпустила управляемый коммутатор QSW-M5216-1T с шестнадцатью портам 25 Гбит/с SFP28, одним портом 10 Гбит/c RJ45 и функциями управления второго уровня через удобный веб-интерфейс.



QSW-M5216-1T помогает предприятиям перейти на высокоскоростную магистральную сеть для приложений требовательных к пропускной способности сети: хранения данных, виртуализации и искусственного интеллекта.

SW-M5216-1T имеет магистральную коммутационную способность 820 Гбит/с и может использоваться в качестве основного коммутатора восходящего канала связи к серверам и NAS с интерфейсами 25/100 Гбит/c в серверных комнатах, а также для подключения к другим коммутаторам 25/100 Гбит/c. Оптоволоконные порты 25 Гбит/c SFP28 обратно совместимы с 10 Гбит/c SFP+ и 1 Гбит/c SFP, а 10-гигабитный порт RJ45 поддерживает технологию Multi-Gigabit NBASE-T для реализации пяти скоростей передачи данных: 10, 5, 2,5 и 1 Гбит/с, а также 100 Мбит/с. С использованием кабелей QSFP28 – (4) SFP28 коммутатор подключится к NAS с двухпортовой сетевой картой расширения QXG-100G2SF-E810 100 Гбит/c.QSW-M5216-1T обеспечивает функции управления второго уровня, такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP через систему управления коммутацией QNAP QSS с удобным веб-интерфейсом для эффективного контроля пропускной способности сети и повышения ее безопасности. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M5216-1T может работать без отвлекающего фонового шума даже в офисных помещениях. При этом коммутатор позволяет динамически определять скорость и активность соединения и соответствующим образом корректировать ее.Ключевые характеристикиQSW-M5216-1T: 16 оптоволоконных портов 25 Гбит/c SFP28 (обратно совместимых с 10 Гбит/c SFP+ и 1 Гбит/с SFP), порт 10 Гбит/с RJ45 (обратно совместимый с 5, 2,5 и 1 Гбит/с, а также 100 Мбит/с); поддержка стандартов IEEE 802.3x и IEEE 802.3az; автосогласование.