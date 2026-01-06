Навіщо РФ новий розвідувальний БпЛА з камерою на крилі?

6 января 2026, 13:45

Російський розвідувальний БпЛА з додатковою камерою на крилі добре вписується в загальну тенденцію РФ: робити фронтові «робочі конячки» більш автономними й менш залежними від супутникової навігації та стійкого каналу зв’язку.

За основою тут, судячи з опису, той самий клас, що й «Скат-350М»: малий/середній розвідувальний апарат із уніфікованою планерною схемою, але з доопрацюваннями по сенсорному пакету. Найцікавіша деталь — додаткова камера, вмонтована в крило й зорієнтована вниз, яка перетворює БпЛА фактично на «літаючий сканер місцевості».



Функціонал такої камери може закривати одразу кілька задач. Перша — елемент системи ухилення від перехоплення: дрон «дивиться» вниз, відслідковує рельєф, посадки, лінії забудови й може коригувати маршрут та висоту, щоб ускладнити роботу зенітним дронам-перехоплювачам і засобам візуального спостереження.



Друга — оптична навігація: порівняння «картинки знизу» з еталонними картами (ортофото, матриця висот) дає можливість уточнювати координати інерціальної системи навіть при глушінні GNSS. Це саме той напрям, куди росіяни послідовно рухаються останні два роки: робити фронтові БпЛА здатними далі летіти, коригувати маршрут і виконувати місію, навіть якщо РЕБ «зрізав» супутник і забив канал управління.

З військової точки зору поява таких систем означає ще одну неприємну для нас рису російського «дронопарку»: зростаючу живучість саме розвідки. Якщо апарат з подібною оптичною навігацією навіть втрачає зв’язок, але зберігає алгоритм «дойду до району, відзніму, повернуся», він продовжує постачати артилерії й штабам РФ актуальні дані про позиції, логістику та вогневі засоби.