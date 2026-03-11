OPPO та MediaTek демонструють інновації у сфері ШІ на MWC 2026

11 марта 2026, 10:45

OPPO та MediaTek представили нові досягнення у сфері штучного інтелекту, що працює безпосередньо на пристроях (on-device AI), під час основної доповіді MediaTek «AI for Life» на виставці Mobile World Congress (MWC) 2026.



Президент Інституту досліджень OPPO Джейсон Ляо підкреслив, що глибока співпраця між двома компаніями прискорює впровадження ШІ у смартфонах.



Під час заходу було представлено нові можливості ШІ, прогрес у розробці спільної моделі Omni Model, а також досягнення у сфері міжекосистемної взаємодії — усе це формує спільне бачення наступного покоління ШІ-смартфонів.



Оскільки мобільні сервіси дедалі більше базуються на штучному інтелекті, OPPO розвиває свою ШІ-стратегію, що ґрунтується на трьох принципах: «Нове обчислення, нове сприйняття та нова екосистема».

У центрі цієї стратегії — обчислення безпосередньо на пристрої (On-device Compute), що забезпечує низьку затримку, захист приватності та персоналізований досвід використання ШІ. Як зазначив Джейсон Ляо: «Обчислення на пристрої є ключовим елементом ШІ-стратегії OPPO, який робить штучний інтелект відчутним, миттєвим і інтегрованим у повсякденне використання».



Саме це спільне бачення лежить в основі тісної співпраці OPPO та MediaTek у розробці флагманських чіп-платформ, що прискорює перехід ШІ на пристроях від технічної концепції до масштабного впровадження.



Працюючи на базі платформи MediaTek Dimensity 9500, власні розробки OPPO — ШІ Перекладач (AI Translate) та ШІ Портретне сяйво (AI Portrait Glow) — тепер демонструють продуктивність, співставну з хмарними рішеннями. Ці функції незабаром з’являться на серії OPPO Find X9 разом із майбутнім оновленням ColorOS 16.



Функція ШІ Перекладач (AI Translate) працює безпосередньо на пристроях та забезпечує в середньому на 15% вищу точність перекладу, ніж традиційні підходи, підтримуючи плавний переклад між кількома мовами. Вона зберігає стабільну роботу навіть без інтернет-підключення або при слабкому сигналі, що дозволяє надійно використовувати переклад у різних ситуаціях.



Тим часом ШІ Портретне сяйво (AI Portrait Glow) покращує портретні фотографії, зроблені в складних умовах освітлення. Завдяки інтелектуальному аналізу та реконструкції освітлення сцени система покращує результати при слабкому або контровому світлі, зберігаючи природний вигляд зображення — і все це без підключення до мережі. Демонстрації показали високий рівень фотореалізму та адаптивності до різних сцен.



Крім того, OPPO та MediaTek представили технологічний попередній перегляд Omni — першої у галузі повномодальної ШІ-моделі на пристроях, призначеної для мультимодального розуміння та взаємодії.



Модель підтримує голосові, відео- та текстові входи, дозволяючи смартфону розуміти сцени в реальному часі та відповідати на запитання користувача безпосередньо на пристрої. Це розширює можливості ШІ щодо сприйняття та інтерпретації фізичного світу й закладає основу для більш природної та проактивної взаємодії людини з комп’ютером.

Співпраця також була представлена в інтерактивній зоні на стенді MediaTek, де відвідувачі могли випробувати можливості ШІ на пристроях на прикладі смартфона Find X9 Pro, а також його телефотозйомку з використанням OPPO Hasselblad Teleconverter.Також було представлено Reno15 Pro, який демонструє креативні інструменти ШІ-фотографії, зокрема:● ШІ Вирізання об’єктів із рухомих фото (AI Motion Photo Eraser)● ШІ Виділення об’єкта на рухомому фото (AI Motion Photo Popout)● ШІ Зйомка зі спалахом (AI Flash Photography)Незабаром смартфони ОРРО отримають функцію Android Quick Share, реалізовану у тісній співпраці з MediaTek та Google. Без встановлення сторонніх застосунків користувачі зможуть зручно й безпечно передавати файли між смартфонами OPPO та пристроями на iOS, iPadOS і macOS, покращуючи взаємодію між різними платформами.Надалі OPPO та MediaTek планують продовжувати тісну співпрацю у передових напрямах, зокрема у сфері ШІ на пристроях, щоб і надалі покращувати користувацький досвід. Разом компанії прагнуть забезпечити потужніші та надійніші ШІ-можливості для користувачів по всьому світу.