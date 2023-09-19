BNB Chain оголошує про запуск основної мережі opBNB на TOKEN2049

BNB Chain, блокчейн-екосистема для масштабування першого та другого рівнів з найбільшим у світі блокчейном на смарт-контрактах за кількістю активних користувачів на місяць, сьогодні оголосила про публічний запуск основної мережі.
Щоб залучити наступний мільярд користувачів до Web3, було запущено рішення для масштабування чейнів другого рівня, сумісне з віртуальною машиною Ethereum (EVM) та створене на базі стека OP від Optimism. Воно розширює екосистему BNB Chain, знижує плату за газ та підвищує доступність технології блокчейну. Анонс відбувся в ході заходу BNB Chain на TOKEN2049, де були присутні галузеві експерти, інфлюенсери та представники ЗМІ.
Запуску основної мережі opBNB передувало ретельне тестування, під час якого в тестовій мережі розгорнули понад 35 мільйонів ончейн-транзакцій та понад 150 DApp. Основна мережа була запущена після успішного досягнення всіх необхідних умов, включаючи підтримку стабільного показника на рівні 4000 TPS (транзакцій за секунду) та успішне проходження для забезпечення стійкості та надійності.
BNB Chain пропонує спеціалізовану підтримку для проектів, побудованих на opBNB, включаючи грошові стимули, такі як гранти для творців та гранти на газ, а також негрошові стимули на кшталт Kickstart та програми ліквідності. Крім того, BNB Chain надає спеціалізовану маркетингову підтримку, підвищену безпеку через DappBay та цілодобову технічну підтримку шість днів на тиждень для проектів opBNB. Усе це спрямовано на стимулювання зростання екосистеми opBNB.
Арно Бауер, старший архітектор рішень у BNB Chain, зазначив: «Масштабованість та безпека — головні пріоритети opBNB. Перед відкриттям основної мережі для широкого загалу необхідно було виконати суворі умови. Ми повинні були досягти високої доступності, стабільної продуктивності на рівні 4000 транзакцій в секунду (TPS), завершення роботи менш ніж за 1 секунду, а також провести ретельне тестування навантаження, знизити вартість газу до менше 0,2 gwei і пройти зовнішні аудити безпеки. Досягнення цих цілей допомогло opBNB виконати ключове завдання — створити надійну та ефективну блокчейн-екосистему, в якій пріоритетом є якісні умови для розробників».
Щоб надати розробникам розширені інструменти та інфраструктуру, мережа opBNB заручилася підтримкою провідних партнерів з інфраструктури та інструментів.
На честь запуску основної мережі BNB Chain випустить Genesis NFT. Вони нададуть власникам VIP-переваги, серед яких пріоритетний доступ до різних подій на кшталт партнерських аірдропів та місця у білому списку. Крім того, учасники аірдропу BNB на $50 000 отримають винагороди на адреси в основній мережі opBNB протягом двох тижнів.
Платформа BNB Chain і більше 15 партнерів також проведуть найбільшу подію екосистеми у 2023 році під назвою "Марафон аірдропів opBNB". Він проходитиме два місяці і відкриє доступ до призового пулу: щотижня на користувачів чекають від однієї до трьох акцій з аірдропами.
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