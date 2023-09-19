BNB Chain оголошує про запуск основної мережі opBNB на TOKEN2049

19 сентября 2023, 13:15

BNB Chain, блокчейн-екосистема для масштабування першого та другого рівнів з найбільшим у світі блокчейном на смарт-контрактах за кількістю активних користувачів на місяць, сьогодні оголосила про публічний запуск основної мережі.



Щоб залучити наступний мільярд користувачів до Web3, було запущено рішення для масштабування чейнів другого рівня, сумісне з віртуальною машиною Ethereum (EVM) та створене на базі стека OP від Optimism. Воно розширює екосистему BNB Chain, знижує плату за газ та підвищує доступність технології блокчейну. Анонс відбувся в ході заходу BNB Chain на TOKEN2049, де були присутні галузеві експерти, інфлюенсери та представники ЗМІ.