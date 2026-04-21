21 апреля 2026, 11:15

ЗСУ впроваджують універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів

Відповідні станції передадуть у підрозділи для бойового тестування. Наступний етап — масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту.

Це дозволить прибрати "зоопарк" наземних станцій керування для запуску БпЛА, коли оператори вимушені брати на позиції  3–5 різних зразків станцій.


