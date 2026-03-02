Україна масштабує Лінію дронів разом із Нідерландами

2 марта 2026, 15:15

Міністр оборони України Михайло Федоров і віцепремʼєр-міністерка — міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріусі домовилися про залучення додаткових ресурсів для масштабування проєкту Лінія дронів.

Наразі проєкт об’єднує понад 1 000 екіпажів, які в січні-лютому знищували кожного третього російського військового на фронті."Наша мета — розвивати БпЛА-складник у корпусах. Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси. У січні втрати росії перевищили кількість уже мобілізованих — на окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування. 50 000 втрат ворога щомісяця — це частина нашого плану війни. Поєднання Лінії дронів, дронових полків із програмою базового забезпечення бригад БпЛА допоможе втілити його в життя", — зазначив Федоров.Окремо сторони обговорили:

підтримку програми F-16;

протидію російському "тіньовому флоту";

розвиток радарного поля;

постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.