Китай тестує маскування військових дронів, імітуючи іноземні літаки

2 марта 2026, 15:45

З серпня 2025 року зафіксовано щонайменше 23 таких рейси. Дрон літає під позивним YILO4200 і неодноразово видає себе за інші літаки: британський винищувач RAF Typhoon, білоруський Il-62, бізнес-джет Gulfstream та інші. В окремих випадках він змінював ідентифікаційний код до чотирьох разів за один політ.

Польоти стартують з аеропорту Цюнхай (Боао) на острові Хайнань і проходять у бік Філіппін, Парасельських островів та узбережжя В’єтнаму — через зони з високою військово-морською активністю.Ці операції є явною репетицією тактики, яку Пекін може застосувати під час можливого конфлікту навколо Тайваню — створення хаосу в повітряному просторі та приховування реальних ударних дронів.