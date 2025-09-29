Ryanair скорочує рейси до Іспанії — конкуренти посилюють присутність

29 сентября 2025, 11:15

Бюджетний авіаперевізник Ryanair зменшує іспанську мережу майже на 2 млн місць, закриває базу в Сантьяго та з січня 2026 року призупиняє рейси до Віго й Тенеріфе-Норте.

Причина — підвищення аеропортових зборів в Іспанії.Прогалину швидко заповнюють конкуренти:

• Vueling цієї зими пропонує 1,5 млн місць, +15% у Сантьяго та +11% у Тенеріфе;

• нові додаткові рейси з’являться до Барселони, Майорки, Малаги, Валенсії та Аліканте;

• Wizz Air запускає 40 нових маршрутів до березня 2026 року;

• Vueling, Iberia Express та Binter разом додають понад 430 тис. місць.