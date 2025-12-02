5 авіакомпаній, з якими вигідно летіти в грудні 2025

2 декабря 2025, 10:45

1. Ryanair — часто запускає флеш-розпродажі на рейси в Європі; у грудні 2025 є спеціальні пропозиції на рейси в період 1 грудня — кінець лютого (крім найзавантаженіших дат).

2. Wizz Air — один із найбільших європейських лоукостів з регулярними «fare-finder» пропозиціями та розпродажами; корисно перевіряти їхній Fare Finder для грудневих дат.

3. SkyUp Airlines — український перевізник із зимовими промо (акції «Orange Friday» / Early SkyBirds) — в грудні 2025 у SkyUp були квитки від ~€20–€30 на низку напрямків (за винятком періоду свят).

4. airBaltic — часто пропонує вигідні грудневі тарифні пропозиції (Christmas markets / seasonal deals) по країнах Балтії та Європі — гарний варіант для коротких зимових поїздок.

5. Turkish Airlines — хоча не лоукост, регулярно має сезонні кампанії й знижки на переліт у зимовий період; на довші маршрути іноді виходить вигідніше за рахунок промо-тарифів.

• Бронюй раніше для найдешевших місць — акції та дешеві тарифи розбирають швидко. (див. згадані розпродажі).• Уникай найгарячішого періоду свят (приблизно 20 грудня — 10 січня) — ціни значно вищі і багато акцій на ці дати не діють.• Став Price Alerts у Skyscanner / Google Flights / Hopper і перевіряй прямі сторінки авіакомпаній (flash sales часто з’являються саме там).