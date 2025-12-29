Китай раскритиковал рекордный оборонный бюджет Японии

29 декабря 2025, 8:15

Представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал утвержденный Кабмином Японии рекордный оборонный бюджет на фоне эскалации напряженности в отношениях Токио с Пекином.

Он обвинил Японию в том, что вместо обдумывания своих действий и проявления сдержанности, она планирует снова значительно увеличить оборонный бюджет, «что еще раз демонстрирует зловещие намерения японских правых сил продвигать "ремилитаризацию" Японии и пытаться возродить милитаризм».Линь Цзянь также указал, что жертвой таких действий правительства становится именно японский народ, часть которого недавно провела митинги в знак решительного протеста против политики расширения военной мощи Токио.По словам представителя, Китай будет сотрудничать со всеми миролюбивыми странами, чтобы решительно пресекать любые опасные действия, которые возрождают милитаризм и формируют «новый тип милитаризма».