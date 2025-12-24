Китай раскритиковал запрет США на иностранные дроны

24 декабря 2025, 10:15

Пекин резко отреагировал на решение властей США запретить использование новых дронов иностранного производства, включая беспилотники китайской компании DJI, ссылаясь на угрозы нацбезопасности и возможный шпионаж.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай выступает против «чрезмерно широкого толкования США концепции национальной безопасности» и практики составления «дискриминационных списков», направленных против иностранных, в первую очередь китайских, компаний. По его словам, подобные меры подрывают принципы честной конкуренции и нарушают правила международной торговли.Китайская сторона призвала Вашингтон «исправить свою ошибочную практику» и создать справедливые и недискриминационные условия для деятельности китайских компаний на американском рынке.Ранее Федеральная комиссия связи США (FCC) включила дроны и критические компоненты зарубежного производства в список оборудования, представляющего «неприемлемый риск» для нацбезопасности. Ограничения не затронут ранее приобретенные устройства, однако новые поставки возможны только с одобрения Министерства войны и Министерства внутренней безопасности. Среди компаний, на которые повлияет решение, - DJI, занимающая более 70% мирового рынка гражданских дронов.