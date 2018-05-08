DJI и Microsoft объединились для создания корпоративных беспилотных технологий

DJI и Microsoft Corp. объявили о начале стратегического сотрудничества с целью развития ИИ и машинного самообучения для дронов DJI, чтобы помочь компаниям в полной мере использовать потенциал профессиональных беспилотных аппаратов и инновационных облачных вычислений.
В рамках сотрудничества DJI запускает набор средств разработки (SDK) для Windows, расширяющий возможности корпоративных беспилотных технологий для самого крупного разработчика в мире. С помощью приложений, разработанных для ОС Windows 10, дроны DJI могут быть адаптированы и использованы для разнообразных промышленных целей благодаря возможностям полного контроля полета и передачи данных в режиме реального времени. Беспилотные технологии будут доступны для пользователей Windows 10, число которых в мире сегодня составляет около 700 миллионов.
Компания DJI выбрала Microsoft Azure в качестве основной платформы облачных вычислений, что позволяет ей использовать ведущие технологии ИИ и машинного самообучения Azure, помогающие преобразовывать огромное количество данных, полученных в результате воздушной фото- и видеосъемки, в полезную практическую информацию для тысяч компаний по всему миру.
«По мере повсеместного распространения компьютерных технологий, технологии искусственного интеллекта становятся следующим этапом,» - заявил Скотт Гатри (Scott Guthrie), исполнительный вице-президент группы по работе с облачными и корпоративными технологиями Microsoft. - Компания DJI является лидером в области разработки корпоративных беспилотных технологий, а Microsoft Azure - это самый популярный облачный сервис среди компаний. Вместе мы создаем не имеющие равных возможности интеллектуальных облачных сервисов и технологий Azure для инновационных устройств, способствуя кардинальным изменениям в разнообразных отраслях, в том числе сельском хозяйстве, обеспечении общественной безопасности и строительстве».
Новый SDK для Windows от DJI позволяет разработчикам создавать адаптированные для Windows приложения для удаленного управления дронами DJI, включая функции автономного полета и передачи данных в режиме реального времени. SDK также предоставляет разработчикам Windows возможность интегрировать и управлять дополнительными устройствами других производителей, в частности многоспектральными датчиками, роботизированными компонентами, например, настраиваемыми приводными механизмами, и т. д., что значительно расширяет область применения дронов в корпоративных целях.
«Компанию DJI вдохновляет начало этого уникального сотрудничества с Microsoft, которое позволит объединить мощь платформ DJI с программной экосистемой Microsoft,» - отметил президент DJI Роджер Ло (Roger Luo). - С помощью нашего нового SDK разработчики Windows скоро смогут использовать дроны, ИИ и технологии машинного самообучения для создания интеллектуальных летающих роботов, способных экономить средства и время компаний, что сделает беспилотные аппараты одной из опорных точек рабочего процесса».
Помимо SDK для Windows, Microsoft и DJI ведут совместную работу по разработке корпоративных беспилотных решений, использующих технологии Azure IoT Edge и ИИ, для компаний в ключевых отраслях: сельском хозяйстве, строительстве и обеспечении общественной безопасности. Разработчики Windows смогут использовать дроны DJI совместно с многообразием возможностей облачных сервисов и Интернета вещей Azure для создания решений ИИ, дорабатываемых в облачных сервисах и внедряемых в дроны в условиях работы в режиме реального времени, что позволит компаниям быстро получать доступ к информации, собранной на определенных участках, и применять ее в рамках организации.
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