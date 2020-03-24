Microsoft Azure with Kyivstar – следующий шаг в развитии партнерства с Microsoft

24 марта 2020, 14:45

Киевстар совместно с Microsoft первым среди мобильных операторов в Украине предлагает украинским бизнес-клиентам облачную платформу Microsoft Azure.

Теперь клиенты смогут размещать данные в пределах Украины при разработке и администрировании приложений и развертывании IT инфраструктуры компании.



Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса, Киевстар комментирует запуск продукта: «Благодаря стратегическому партнерству с Microsoft и в рамках подписанного меморандума между двумя компаниями мы намерены расширять портфель облачных сервисов и продуктов, работать над созданием экосистемы IoT решений на базе Azure, которые будут подкреплены анализом больших данных, технологиями мобильной связи и вычислительными возможностями телеком-оператора».



О глобальном облаке Microsoft Azure



Согласно данным Microsoft, более 95% компаний рейтинга Fortune 500 доверяют свою IT-инфраструктуру облаку Microsoft Azure. Microsoft Azure сочетает в себе модели облачных сервисов IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис): виртуальные серверы, хранилища данных, сети, операционные системы и доступ службам для разработки и развёртывания облачных приложений.

В модели IaaS пользователи получают ресурсы, а именно виртуальные серверы с определенной вычислительной мощностью и объемами памяти. В модели PaaS клиенты используют ресурсы IaaS, вместе с готовыми инструментами для разработки приложений для упрощения старта работы в облаке. PaaS позволяет клиентам постепенно переносить свои процессы в облако - от самых простых рабочих задач и работы самого ПО до анализа больших данных и управления базами данных. Так пользователям в модели PaaS не нужно дополнительно тратить средства и ресурсы на донастройку облачного пространства под потребности бизнеса.



Значительное число PaaS продуктов на платформе Microsoft Azure – это неотъемлемое преимущество Microsoft. На платформе насчитывается более 100 сервисов для разработки, тестирования и доставки приложений, обработки и вычислений данных, как от Microsoft, так и партнёров. Клиент управляет облачными сервисами платформы через веб интерфейс Microsoft Azure. А для тех, кому необходимо управлять процессами в облаке удаленно, доступно мобильное приложение.



О преимуществах доступа к облаку Microsoft Azure от Киевстар



Полная совместимость локально развернутой платформы Azure Stack в дата-центре Киевстар с глобальным облаком Microsoft Azure делает сервис уникальным для украинского бизнеса.

Благодаря доступу к облаку Microsoft Azure, который предлагает Киевстар, клиенты смогут разрабатывать и внедрять гибридные облачные приложения для бизнеса, применять методики DevOps и размещать данные в пределах Украины, оставаясь при этом в рамках правового поля.



Дополнительными преимуществами является то, что бизнес-клиенты Киевстар:

• платят за фактически использованный объем и количество полученных облачных сервисов;

• заключают контракт с компанией Киевстар;

• получают персональное корпоративное обслуживание от команды экспертов по облачным продуктам в Киевстар. По мере необходимости для решения сложных технических задач привлекаются специалисты Microsoft.



Напомним, Киевстар заключил стратегическое партнерство с компанией Microsoft в ноябре 2019 года, подписав Меморандум о Взаимопонимании, целью которого является совместная работа над комплексными клиентскими проектами на основе технологий и возможностей IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений.