Киевстар и Microsoft Украина заключили стратегическое партнерство для разработки

9 декабря 2019, 12:15

Киевстар и Microsoft Украина подписали меморандум о взаимопонимании для построения стратегического партнерства и развития проектов в сфере Интернета вещей, аналитики данных, искусственного интеллекта и облачных решений.

Александр Комаров, президент компании Киевстар, и Ян Питер де Йонг, генеральный директор Microsoft Украина, определили возможности объединения мощностей и экспертизы обеих компаний, которые позволят работать сообща над созданием и развитием будущих технологичных проектов и способствовать таким образом цифровой трансформации бизнеса в Украине.

Александр Комаров, президент Киевстар, комментирует: «Мы гордимся тем, что Киевстар предлагает своим клиентам новейшие технологии для реализации их будущих амбиций. Мы рады работать с Microsoft над комплексными клиентскими проектами, в основе которых лежат технологии и возможности IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений. Это говорит о том, что мы уверенно проходим намеченный план трансформации от традиционного мобильного оператора к поставщику диджитал-решений».