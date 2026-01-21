Израиль и США подписали совместное заявление по ИИ

21 января 2026, 8:15

Израиль и Соединенные Штаты подписалисовместное заявление о запуске стратегического партнерства в области искусственного интеллекта, исследований и критических технологий в рамках инициативы Pax Silica.

Глава МИД Израиля Саар подчеркнул, что сотрудничество укрепляет стратегический альянс двух стран, повышает технологическое лидерство и безопасность региона, а также способствует обмену передовыми технологиями и инновациями. Он отметил, что Израиль является важным партнером США на Ближнем Востоке, предоставляя разведданные и поддерживая общие интересы национальной безопасности.Pax Silica - международная коалиция, созданная администрацией Трампа для снижения зависимости от Китая в области критически важных минералов и передовых технологий, включая искусственный интеллект.