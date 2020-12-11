Реактивные беспилотники Boeing получили искусственный интеллект

11 декабря 2020, 9:15

Компания Boeing сообщила, что провела десять дней успешных испытаний реактивных беспилотников с элементами искусственного интеллекта.

Параметры испытаний - внушительные размеры беспилотников, высокая скорость и групповые маневры - позволили компании значительно продвинуться в создании автономных воздушных боевых платформ, способных самостоятельно принимать решения в зависимости от обстановки.

Летные испытания ИИ на реактивных беспилотники компания Boeing провела на полигоне Квинсленда в Клонкерри, Австралия. Каждый день в группу добавлялся один самолет, так что к пятому дню группа насчитывала пять аппаратов.«…Испытания показали наш успех в применении алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы" научить "мозг самолета понимать, что от него требуется…», - сказала Эмили Хьюз, директор Phantom Works International. - Возможности канала передачи данных позволили самолету связываться с другими платформами, чтобы они могли сотрудничать для выполнения миссии…».