Boeing внесла изменения в ПО для симуляторов 737 MAX

21 мая 2019, 13:15

Американская компания объявила о полном обновлении программного обеспечения самолетов Boeing 737 МАХ и заверила в их полной безопасности.

В пресс-релизе на официальном сайте компании отмечается, что в компании также провели тестирование на симуляторе и инженерные испытания. В настоящее время сотрудники компании налетали более 360 часов и сделали 207 полетов на самолетах модели 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS.

Среди прочего компания собрала дополнительную информацию и направила ее в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. После рассмотрения запроса, компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.