23 октября 2020, 10:15

Boeing прогнозирует спрос на 1850 новых самолетов в Индии на сумму 265 миллиардов долларов в течение следующих 20 лет.

Авиакомпания Мумбаи опубликовала свой ежегодный «Текущий обзор рынка» (CMO) Индии.

«…Индия по-прежнему имеет сильный коммерческий аэрокосмический рынок и самый высокий рост внутренних перевозок в мире…», - сказал Динеш Кескар, старший вице-президент по продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии компании Boeing Commercial Airplanes. «…С введением новой авиационной политики мы видим еще большие возможности и сохраняем уверенность в рынке и в авиакомпаниях Индии…».

По словам директора по маркетингу Boeing, на узкофюзеляжные самолеты, такие как Next-Generation 737 и 737 MAX, по-прежнему будет приходиться самая большая доля новых поставок, при этом авиакомпаниям в Индии потребуется около 1560 самолетов. Эти новые самолеты будут продолжать поддерживать рост недорогих авиаперевозчиков и заменять старые, менее эффективные самолеты.

Рост перевозок в Индии остается самым высоким в мире - 8,6 процента. Внутренние пассажирские перевозки увеличились на 21 процент по сравнению с 2015 годом.