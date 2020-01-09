Boeing потерял статус крупнейшего авиастроителя в мире

9 января 2020, 9:45

Компания Airbus стала крупнейшим в мире авиастроителем впервые с 2011 года, обогнав своего главного конкурента – американскую компанию Boeing.

Airbus в 2019 году поставил 863 самолета, что на 7,9% больше, чем в 2018 году (800 самолетов). При этом Boeing на фоне кризиса с самолетами Boeing 737 MAX в январе – ноябре поставил 345 самолетов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета).В компании Airbus агентству отказались комментировать текущее положение, ссылаясь на отсутствие достоверных данных.