A220 начнут производить в США уже в 2019 году

23 января 2019, 12:45

Пока крупнейший в мире авиастроитель Boeing ждет окончательного одобрения сделки о стратегическом партнерстве с бразильской Embraer, его европейский мега конкурент Airbus наращивает производственные мощности и расширяет свое присутствие на рынке Северной Америки.

16 января компания дала старт строительству новой линии сборки узкофюзеляжных самолетов Airbus A220, ранее известных как Bombardier CSeries, в городе Мобил (штат Алабама). Совместные инвестиции в проект от Airbus, Bombardier, канадского агентства Investissement Quebec и других источников финансирования составили 300 млн. долл. Линия сборки в Мобиле станет уже второй по счету американской площадкой Airbus по производству коммерческих самолетов - в этом же городе осуществляется сборка ВС семейства Airbus A320. Производство самолетов Airbus A220 планируется запустить в III квартале 2019 году, темпы сборки составят четыре машины в месяц. Первые поставки ВС начнутся в 2020 году.Линия сборки Airbus А220 в США создается для стимулирования продаж этих самолетов местным авиакомпаниям - размещение производства на территории страны позволит защитить самолеты от торговых пошлин при их продаже на внутренний рынок.