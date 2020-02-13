Airbus мог взять оставшуюся долю А220 от Bombardier

13 февраля 2020, 9:45

Airbus A220 является более сложным, чем большинство коммерческих программ самолетов в плане владения.

Это связано с его интересной историей и его корнями в Bombardier - где канадский производитель имеет миноритарную долю в A220. Тем не менее, все может стать немного проще, поскольку отраслевые источники сообщают, что Airbus готова приобрести оставшуюся долю Bombardier.

В то же время, канадский производитель Bombardier в последнее время не слишком уверенно себя чувствует. Занимаясь авиационно-космическими и легкорельсовыми перевозками, компания претерпевает существенную реструктуризацию своих активов. Фактически, Bombardier продал свой CRJ - свою региональную реактивную программу - Mitsubishi Heavy Industries в прошлом году. Говорят даже, что он может также выйти из мира частных самолетов, продав свое подразделение бизнес-джетов, которое включает модели Learjet, Challenger и Global.В то же время Bombardier много инвестировал в A220, который первоначально был известен как CSeries. Компания увидела первоначальный успех с огромным заказом от Delta. К сожалению, это привлекло внимание Boeing, который обратился к правительству США с ходатайством о принятии мер, обвинив Bombardier в незаконном «демпинге», продаже самолета ниже себестоимости. Учитывая возможность 292% тарифов на его крупную продажу Delta, вся программа оказалась под угрозой.