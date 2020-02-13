Хорватские авиалинии арендуют самолеты EasyJet, Austrian и Air Nostrum

13 февраля 2020, 10:15

Этим летом Хорватия будет арендовать Airbus A319 у easyJet и Dash 8 Q400 у Austrian Airlines. Также у Air Nostrum будет взят и CRJ-1000.

Это должно обеспечить потенциал для запланированной региональной экспансии. Что еще может сделать авиакомпания Croatia Airlines с этим дополнительным потенциалом?

Первым самолетом, который прибудет в авиакомпанию Croatia Airlines, станет easyJet Airbus A319. Авиакомпания уже имеет четыре A319 в своем парке, что составляет треть из 12 самолетов, которые у нее есть в общей сложности. ЕasyJet A319 уже семь лет, и он уже находится в процессе передачи авиакомпании Croatia Airlines в Нидерландах. EasyJet A319 будет летать для авиакомпании Croatia Airlines с 29 марта 2020 года, то есть с самого первого дня летнего расписания Croatia Airlines. Поскольку easyJet передает A319 в рамках соглашения об аренде, это означает, что на нем будет летать экипаж Croatia Airlines. Это согласуется с недавней рекламой, сделанной авиакомпанией Croatia Airlines на LinkedIn, в которой флагманский авиаперевозчик Хорватии призывал к подаче заявок на должности членов экипажа.Некоторые из маршрутов, на которых Хорватские авиалинии могут использовать арендованный самолет easyJet A319, включают Франкфурт, Брюссель, Сплит , Барселону, Копенгаген и Скопье. На всех этих маршрутах авиакомпания Croatia Airlines запланировала запуск аэробуса A319 с 29 марта 2020 года.