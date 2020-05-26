У EasyJet украли данные на 9 млн. клиентов

26 мая 2020, 9:45

В авиакомпании EasyJet подтвердили кражу данных 9 млн. клиентов. В пресс-службе британского лоукостера сообщили, что "кибератака с использованием высокотехнологических средств" затронула персональную информацию миллионов и клиентов. примерно 9 млн. клиентов, в частности, - хакеры похитили данные их почтовых ящиков и информацию об их поездках.

Также, мошенники "получили доступ" к информации о платежных картах 2,2 тыс. человек.

Руководство лоукостера узнало об атаке еще в январе, однако только в апреле компания смогла уведомить об этом тех клиентов, чьи данные карт были похищены. В EasyJet заверили, что до 26 мая завершат информирование всех клиентов, которых затронула кибератака.