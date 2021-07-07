British Airways договорилась о компенсациях с жертвами крупной утечки данных

7 июля 2021, 10:45

Крупнейшая авиакомпания Великобритании British Airways сумела договориться с клиентами и сотрудниками, которые пострадали в результате крупной утечки данных в 2018 году.

В рамках этого инцидента были похищены персональные данные более 400 тыс. клиентов и сотрудников компании. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на юристов, принявших участие в судебном разбирательстве по данному вопросу.



Британская юридическая компания PGMBM объявила о том, что в рамках урегулирования по данному делу пострадавшие от утечки данных клиенты и сотрудники авиаперевозчика получат компенсацию. Условия урегулирования остаются конфиденциальными, но известно, что British Airways не признала себя виновной в утечке конфиденциальной информации.



Компания British Airways, принадлежащая международному холдингу International Airlines Group, в 2018 году выявила нарушения в своей системе безопасности, которые привели к утечке персональных данных около 420 тыс. клиентов и сотрудников. Представитель British Airways не раскрыл подробности урегулирования дела, но отметил, что компания довольна тем, что разбирательство подошло к концу.



Отметим, что британское Управление Комиссара по информации в октябре прошлого года оштрафовало British Airways на £20 млн (приблизительно 2 млрд рублей) за неспособность защитить личные и финансовые данные своих клиентов. На фоне новости об урегулировании инцидента с утечкой данных клиентов авиакомпании акции холдинга IAG начали сегодняшние торги на Лондонской фондовой бирже 3-процентным ростом.

(С) 3dnews