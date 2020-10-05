British Airways готовится к выпуску первого Boeing 777 с новым первым люксом

5 октября 2020, 11:15

Похоже, British Airways приближается к получению своего первого Boeing 777 с новым закрытым салоном First.

С тех пор, как в прошлом году авиакомпания выпустила свой продукт Club Suite, первый салон авиакомпании подвергся критике за то, что он не был полностью закрыт.

Запуск новых салонов на борту самолета - всегда тонкий баланс, как это переживает авиакомпания ОАЭ Emirates. Эмирейтс планирует запустить новый салон премиум-класса. Однако, хотя он должен быть достаточно хорошим, чтобы вывести пассажиров из экономического класса, они не хотят, чтобы он был слишком красивым и отвлекал пассажиров из бизнес-класса. Кажется, что, возможно, новый Club Suite British Airways "слишком хорош", поскольку авиакомпания начнет принимать самолеты с полностью закрытыми люксами первого класса.Сейчас все еще идут тестовые полеты и борт Boeing 777-300ER еще не доставлен британскому флагману. Первый из этих самолетов, G-Stbm, провел несколько испытательных полетов на прошлой неделе по данным FlightRadar24.com, а именно 24 сентября. Это был относительно простой 56-минутный полет, когда самолет летел к западу от Эверетта, вокруг Олимпийского национального парка. Второй полет был более насыщенным, поскольку самолет испытывал большие трудности. Полет длился 3 часа 36 минут. За это время самолет поднялся на высоту 39 000 футов, выполнил серию маневров, совершил уход на второй круг у Мозес-Лейк, а затем вернулся в Эверетт для серии левых и правых кругов.Пока не понятно, когда именно может быть поставлен первый Boeing 777-9. Поставки были запланированы на 2022–2025 годы. Однако эти сроки были озвучены, когда мы все еще ожидали, что самолет будет находиться на вооружении Lufthansa. Из-за задержек с программой Lufthansa теперь ожидает, что ее первый 777-9 не будет доставлен до 2022 года. Тем не менее, еще один A350 может появиться в ближайшее время, поскольку G-XWBG совершил рейс по приему клиентов в Тулузе в этом месяце.