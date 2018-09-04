Контент 1+1 медиа будет доступен в самолетах МАУ

4 сентября 2018, 14:15

С 1 сентября 2018 года контент 1+1 медиа можно будет см отреть на борту новых дальнемагистральных самолетов Boeing 777 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

Ранее группа объединила свою видеобиблиотеку в интернете под брендом 1+1 video. Сотрудничество с МАУ стало продолжением развития дистрибуции этого продукта.

Первый этап сотрудничества медиагруппы и авиаперевозчика предусматривает размещение 15 фильмов и шоу 1+1 медиа, включая художественные и документальные картины, а также записи концертов и спортивных проектов. Весь контент группы, который представлен на борту самолетов, ориентирован на украиноязычную аудиторию и будет обновляться раз в четыре месяца.

«Мы, как и прежде, стремимся обеспечить украинских зрителей контентом в том месте и на той платформе, где им удобнее его потреблять. И борт МАУ не стал исключением. Для нас сотрудничество с авиаперевозчиком стало первым проектом подобного уровня», - говорит Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Дальнемагистральные самолеты Boeing 777 оборудованы индивидуальной системой развлечений с вмонтированными в спинки кресел мониторами размером от 9 до 16 дюймов. Первыми телепроектами для просмотра пассажирами на борту МАУ станут: «Інспектор. Міста», «Світ навиворіт», «High-Tech Ломаченко», «Чорнобиль», «Останній москаль».

«МАУ последовательно работает над повышением уровня сервиса на всех своих рейсах, однако особое внимание мы уделяем развитию и усовершенствованию авиационного продукта на дальнемагистральных маршрутах, – отметила Евгения Сацкая, директор по коммуникациям МАУ. – Мы в полной мере осознаем необходимость максимально разнообразить небесный досуг наших пассажиров. Мы рады началу информационного сотрудничества с 1+1 медиа и, соответственно, возможности предложить путешественникам высококачественный телевизионный продукт ведущей медиагруппы Украины».

Напомним, ранее 1+1 медиа запустила приложение 1+1 international, ориентированное на украинскую диаспору и украинцев, находящихся за рубежом.







