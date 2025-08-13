МАУ пыталась уменьшить компенсации семьям в сбитом над Тегераном самолете

Апелляционный суд провинции Онтарио (Канада) отклонил иск украинской авиакомпании "Международные украинские авиалинии" (МАУ), в котором оспаривался размер компенсации семьям жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 рейса PS752 Тегеран — Киев 8 января 2020 года.
МАУ пыталась отменить решение суда первой инстанции, который признал вину авиакомпании в халатности. В частности, суд посчитал, что заместитель президента МАУ и директор по авиационной безопасности Петр Мартыненко не провел идентификацию рисков взлета лайнера и не предупредил о них командира экипажа. Воздушное пространство над Тегераном в тот день было признано зоной конфликта, а рекомендации Международной организации гражданской авиации, которые могли бы предотвратить катастрофу, остались без внимания, отметил канадский суд.
В соответствии с Монреальской конвенцией МАУ будет нести полную финансовую ответственность, размер конкретных компенсаций будет определяться отдельно. Решение предыдущей инстанции определяло, что, если будет установлено, что МАУ не проявила халатность, разрешив вылет рейса PS752 из Тегерана, то ее ответственность за каждого пассажира будет ограничена примерно $235 тыс. на пассажира. Кроме того, компания обязана возместить более $4,9 млн судебных расходов.
Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 сбили иранской ракетой по ошибке.
Последние новости
- Бизнес | Вчера, 23:39
Розпочато передзамовлення на смартфони OPPO Reno14 серії в Україні
- Бизнес | Вчера, 19:34
Система енергозабезпечення EcoFlow STREAM Ultra - анонс презентації
- Безопасность | Вчера, 13:45
МАУ пыталась уменьшить компенсации семьям в сбитом над Тегераном самолете
- Технологии | Вчера, 13:15
Проблеми з виконанням оборонних замовлень на ракети Х-59 у РФ
- Связь | Вчера, 12:45
Starlink начала работу в Казахстане
- Бизнес | Вчера, 12:15
У Києві пропонують перейменувати 8 станцій метро — петиція вже опублікована
- Технологии | Вчера, 11:45
Європа готується до війни та проводить масштабне переозброєння, – FT
- Безопасность | Вчера, 11:15
Выдавливание прыщей на носу и губах может привести к слепоте — врачи
- Технологии | Вчера, 10:45
У Бучі створять науковий музей нового покоління Big Science
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 19:30
Розкішна збірка від @metallicacidcustoms на базі Light Base 900 FX
- Фотогалереи | 8 августа, 0:10
В Autostrada показали спорудження тунелів нових станцій метро
- Обзоры | 7 августа, 1:07
REAL-EL X-795 – головний по вечірках!
- Обзоры | 3 августа, 17:54
RIVACASE 7821 – я хочу собі нову сумку
- Аналитика | 28 июля, 9:00
Українці заощаджують до 60% за використання електроенергії: як EcoFlow STREAM змінює підходи в енергоспоживанні
- Обзоры | 26 июля, 14:40
RIVACASE 5633 - аксесуарна сумка з пластикових пляшок
- Обзоры | 8 июля, 22:31
ColorWay CW-PB088LI3WT – UPS і не лише для роутера
- Обзоры | 6 июля, 10:24
be quiet! System Power 10 650W – якісний блок живлення з бронзовим сертифікатом
- Обзоры | 5 июля, 20:18
Patriot P400 Lite 1TB – для продуктивних ПК та ноутбуків
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 23:39
Розпочато передзамовлення на смартфони OPPO Reno14 серії в Україні 5.00
- Железо | Позавчера, 11:33
Твоя перша геймерська зона: бюджетно, функціонально, круто 5.00
- Бизнес | Вчера, 19:34
Система енергозабезпечення EcoFlow STREAM Ultra - анонс презентації 0.00
- Безопасность | Вчера, 13:45
МАУ пыталась уменьшить компенсации семьям в сбитом над Тегераном самолете 0.00
- Технологии | Вчера, 13:15
Проблеми з виконанням оборонних замовлень на ракети Х-59 у РФ 0.00
- Связь | Вчера, 12:45
Starlink начала работу в Казахстане 0.00
- Бизнес | Вчера, 12:15
У Києві пропонують перейменувати 8 станцій метро — петиція вже опублікована 0.00
- Технологии | Вчера, 11:45
Європа готується до війни та проводить масштабне переозброєння, – FT 0.00
- Безопасность | Вчера, 11:15
Выдавливание прыщей на носу и губах может привести к слепоте — врачи 0.00