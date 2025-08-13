13 августа 2025, 13:45

МАУ пыталась уменьшить компенсации семьям в сбитом над Тегераном самолете

Апелляционный суд провинции Онтарио (Канада) отклонил иск украинской авиакомпании "Международные украинские авиалинии" (МАУ), в котором оспаривался размер компенсации семьям жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 рейса PS752 Тегеран — Киев 8 января 2020 года.



МАУ пыталась отменить решение суда первой инстанции, который признал вину авиакомпании в халатности. В частности, суд посчитал, что заместитель президента МАУ и директор по авиационной безопасности Петр Мартыненко не провел идентификацию рисков взлета лайнера и не предупредил о них командира экипажа. Воздушное пространство над Тегераном в тот день было признано зоной конфликта, а рекомендации Международной организации гражданской авиации, которые могли бы предотвратить катастрофу, остались без внимания, отметил канадский суд.



В соответствии с Монреальской конвенцией МАУ будет нести полную финансовую ответственность, размер конкретных компенсаций будет определяться отдельно. Решение предыдущей инстанции определяло, что, если будет установлено, что МАУ не проявила халатность, разрешив вылет рейса PS752 из Тегерана, то ее ответственность за каждого пассажира будет ограничена примерно $235 тыс. на пассажира. Кроме того, компания обязана возместить более $4,9 млн судебных расходов.



Самолет Boeing 737-800 рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.



Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 сбили иранской ракетой по ошибке.

