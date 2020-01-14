Авиакатастрофа МАУ в Иране не была случайностью

14 января 2020, 11:45

Такую позицию высказали в Госдепартаменте США сразу после того, как иранские военные согласились взять на себя ответственность за сбитый украинский борт.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус, отметив, что Вашингтон целиком возлагает вину за авиакатастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на Иран.

"…Государственный секретарь поддерживает позицию Украины, Канады и других государств, что самолет был умышленно сбит Ираном…", – сказала Ортагус в эфире Fox News.

Что касается заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, который объяснил случившееся "авантюризмом США", спикер Госдепа напомнила о том, что Тегеран сначала отрицал свою причастность к катастрофе и распространял дезинформацию о технических причинах аварии.