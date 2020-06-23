Украина может подать на Иран в международный суд

23 июня 2020, 10:45

Иран должен передать Украине черные ящики самолета МАУ, разбившегося под Тегераном, и выполнить другие обещания, взятые в связи с катастрофой.

Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. Если Иран не будет придерживаться взятых на себя обязательств, в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ, то Украина обратится в международные суды.

Президент также выразил надежду, что политика иранского правительства будет, наконец, ориентироваться на достижение результата. Тегеран должен не только отправить в Украину бортовые самописцы разбившегося лайнера, но и выплатить "адекватные компенсации" и принести официальные извинения. В противном случае у Украины не будет другого выбора, "кроме как обращаться в международные суды", отметил Зеленский.

Напомним, что еще 17 июня в иранском правительстве вновь допустили расшифровку самописцев в Украине при условии участия в процедуре специалистов Международной организации гражданской авиации.