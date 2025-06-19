Китай отправляет в Иран загадочные транспортные самолеты

19 июня 2025, 12:15

После начала атаки Израиля на Иран, в страну начали прилетать грузовые самолеты из Китая. В течение трех дней было совершено три рейса. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Отмечается, что в каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану. Эксперты в области авиации отмечают, что используемый тип самолетов - грузовые Boeing 747 - обычно применяется для перевозки военной техники и оружия, а также нанимается для выполнения государственных заказов.



Китай и Иран являются стратегическими партнерами, объединенными прежде всего в своем противостоянии мировому порядку, возглавляемому США, и в поддержке новой многополярной фазы в глобальной дипломатии. Иран также является одним из ключевых поставщиков энергоресурсов для Китая, поставляя до 2 млн баррелей нефти в день, поэтому неудивительно, что Пекин может искать способы поддержать Тегеран.



«Крах нынешнего режима стал бы серьезным ударом и привел бы к значительной нестабильности на Ближнем Востоке, что в конечном итоге подорвало бы экономические и энергетические интересы Китая», - заявил преподаватель Эксетерского университета Гизелли, специализирующийся на отношениях Китая с Ближним Востоком и Северной Африкой.