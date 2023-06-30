Украина подаст в суд ООН иск против Ирана из-за сбитого в 2020 г. самолета

30 июня 2023, 11:45

«Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконно сбитый рейс PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН», - отмечается в пресс-релизе украинского МИД.

На борту разбившегося Boeing 737 находились 176 человек, все они погибли. Тегеран сначала назвал причиной крушения технические неполадки самолета, но позднее выяснилось, что лайнер был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. Украинские власти не исключали, что воздушное судно сбили системой ПВО Ирана преднамеренно.

