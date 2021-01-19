DHL заказала восемь грузовых самолетов Boeing 777

19 января 2021, 10:45

Компания Boeing получила свой второй заказ на грузовое судно для DHL Express, которая подписала сделку о покупке еще восьми самолетов 777F, первая поставка которых запланирована на 2021 год.

Контракт, который включает в себя опционы на еще четыре широкофюзеляжных самолета, знаменует собой еще один шаг в расширении межконтинентальной сети DHL, поскольку более широкий бизнес по грузовым авиаперевозкам изо всех сил пытается удовлетворить потребности в пропускной способности, вызванные потерей пространства в брюхе пассажирских авиалайнеров во время кризиса Covid-19.

Кен Ли, генеральный директор DHL Express в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «…Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на наши перспективы роста, которые подчеркиваются бумом электронной коммерции и тем, что глобализация продолжает утверждать свою силу и актуальность…».

DHL Express уже получила первые 10 новых B777F из первоначального заказа на 14 самолетов, размещенного в 2018 году. Последняя продажа дает еще один серьезный импульс для компании Boeing, которая в начале недели получила твердый заказ на четыре самолета 747-8F у Atlas Air. В прогнозе Boeing World Air Cargo Forecast на 2020 год ожидается рост парка воздушных судов на 60 процентов в течение следующих 20 лет.