В Антарктиде впервые приземлился Boeing 787

20 ноября 2023, 10:15

Воздушное судно коммерческой компании Norse Atlantic Airways вылетело из Осло, пишет Daily Mail.

Поскольку в Антарктиде отсутствуют взлетно-посадочные полосы с обычным твердым покрытием, Boeing 787 Dreamliner вместо этого приземлился на ледниковой «взлетно-посадочной полосе из голубого льда» длиной 3000 метров и шириной 60 метров на аэродроме Тролль, где средняя температура составляет -25°C.На борту самолёта находились 45 человек, в основном это учёные из Норвежского полярного института. Boeing 787 также доставил в Антарктиду 12 тонн оборудования, которое нужно для исследования местности.