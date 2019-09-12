SkyUp в 2019 году получит два самолета повышенной вместимости типа Boeing 737

12 сентября 2019, 12:15

Оба воздушных судна выпущены в 2008 году и будут иметь компоновку, рассчитанную на перевозку 215 пассажиров.

Первый Boeing 737-900ER SkyUp рассчитывает получить в конце сентября или начале октября 2019 года, второй — до конца года. Еще два аналогичных авиалайнера авиаперевозчик ожидает до конца апреля 2020 года. «…Пополнение флота самолетами Boeing 737-900ER большей емкости является еще одним шагом в реализации стратегии развития авиакомпании. Это наш ответ на запрос и рост рынка авиационных перевозок…», — отметили в SkyUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из шести 189-местных самолетов модели Boeing 737-800, которая является наиболее вместительной во флоте, и двух 149-местных Boeing 737-700, которые используются на маршрутах с меньшим спросом.