SkyUp Airlines красит борты и модифицирует салоны своих самолетов

19 февраля 2019, 11:15

На протяжении февраля и марта 2019 года украинский лоукостер SkyUp Airlines проводит обновление своих самолетов. В частности, в феврале два Boeing 737-800 получат фирменную ливрею.

Кроме этого, проводится замена кресел на 4 воздушных суднах Boeing 737-800. На самолетах авиакомпании устанавливаются новые кресла британской марки Acro. Оборудование салонов супертонкими креслами позволяет сделать шире шаг между креслами и создает больше комфорта для пассажиров в салоне.



«Таким образом, мы меняем стереотип многих путешественников, который был: либо дешево и без должного комфорта, либо комфортно, но дорого. Уже сейчас, выбирая перелет по доступной цене, наш пассажир получает достойное предложение сервиса и удобства в обновленных салонах самолетов SkyUp Airlines. Мы постоянно стремимся улучшать качество авиаперевозок, а также делать путешествия в любую точку мира более доступными для украинцев», - отмечает Евгений Хайнацкий, генеральный директор SkyUp Airlines.



Во избежание существенных сбоев в расписании, на время модификаций, которые пройдут в феврале и марте 2019 года, было принято решение часть рейсов выполнить на крыльях авиакомпаний-партнеров.



Справка о компании: Украинский лоукостер SkyUp Airlines основан в июне 2017 года. Полетную программу начал осуществлять в мае 2018 года. По состоянию на январь 2019 года флот авиакомпании насчитывает пять ВС - четыре самолета типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест.



Авиакомпания осуществляет рейсы как на регулярной, так и чартерной основе.

Полетная программа SkyUp Airlines включает международных и внутриукраинские направления https://skyup.aero/uk/our-directions



В 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 441 607 пассажиров.

Флот компании базируется в Международном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского.