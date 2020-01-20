Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX

20 января 2020, 11:45

Программное обеспечение самолетов требует не просто доработки, а полного обновления. Хотя ранее планировалось доработать программу для системы, отвечающей за маневрирование самолета.

Из-за ошибок в ее программе разбились два 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. С момента второго крушения прошло почти 10 месяцев, и ни один самолет этой модели больше не выполняет рейсы.Ранее американский концерн Boeing Co сообщил, что исправил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX, из-за несовершенства которого состоялись катастрофы в Индонезии и Эфиопии. Самолеты прошли заводские испытания с новым ПО и ждут государственную сертификацию. Также Boeing разблокировала продажи самолетов МАХ, остановленные после крушений. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приостановило внутренние полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. А для таких самолетов авиакомпаний извне ЕС закрыли европейское воздушное пространство.Временная приостановка полетов Boeing 737 Max введена в связи с катастрофой самолета этой же модели в Эфиопии 10 марта. Напомним, разбился пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиаперевозчика Ethiopian Airlines. На борту самолета находилось 157 человек (из них 149 пассажиров и 8 членов экипажа). В результате катастрофы погибли граждане более 30 стран, украинцев среди пассажиров не было. Причины авиакатастрофы еще не установлены.