Китай остановил поставки самолетов Boeing из-за торговой войны — Bloomberg

16 апреля 2025, 10:15

Издание со ссылкой на источник сообщает, что Китай запретил местным авиакомпаниям принимать новые самолеты от Boeing Co.

Пекин также попросил прекратить любые закупки оборудования и деталей для самолетов у американских компаний.

По данным Aviation Flights Group, китайские авиакомпании ждут около 10 самолетов Boeing 737 Max. Часть из них уже находится вблизи производственной базы в Сиэтле, другие — в Чжоушане, Китай.Собеседники Bloomberg сообщают, что некоторые поставки могут быть разрешены, поскольку сделки были заключены еще до введения зеркальных пошлин.Кроме того, Китай приостановил экспорт некоторых редкоземельных минералов и магнитов. Они широко используются в оборонной, автомобильной, аэрокосмической и электронной промышленностях, сообщает The New York Times.Китай обеспечивает около 70% мировой добычи редкоземельных металлов и США напрямую зависят от этих поставок.