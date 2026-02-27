Китай усиливает защиту Ирана перед возможной атакой США и Израиля

27 февраля 2026, 9:45

Китай активно помогает Ирану подготовиться к возможной американо-израильской атаке, поставляя вооружение, предоставляя разведданные и поддерживая технологические системы, пишет The National Interest.

Высокопоставленные источники отмечают, что это делается для защиты стратегического партнерства между Пекином и Тегераном и китайских экономических интересов, включая 25-летнее соглашение о сотрудничестве стоимостью $400 млрд и китайско-пакистанский экономический коридор.Как отмечают эксперты, атаки США и Израиля в июне 2025 г. стали «региональным дестабилизатором с прямыми последствиями для стратегических, экономических и логистических интересов Китая» и «спровоцировали решительное расширение технического сотрудничества Китая с Ираном». С тех пор Иран внедрил китайскую спутниковую навигацию BeiDou, заменил американское и израильское программное обеспечение китайскими системами и развернул дальнобойные радары и зенитно-ракетные комплексы HQ-9B.Китай также ограничил новые инвестиции в Израиль и, как отмечается, может использовать зависимость Израиля от китайских медицинских изделий как рычаг влияния. При этом Пекин не планирует прямое военное вмешательство, а сосредоточен на «низкоинтенсивном» противодействии: предоставлении разведданных, наблюдении за перемещением американских и израильских сил и поддержке иранских оборонных возможностей.