Ynet: хакеры усиливают нападения на Израиль

24 ноября 2025, 13:15

В Израиле отмечается резкий рост числа киберинцидентов, которые совершают хакеры. За последний год зафиксировано 3.380 атак, из которых сотни могли привести к серьезным последствиям.

Согласно новому отчету Microsoft Digital Defense Report 2025, Израиль занимает третье место в мире по числу кибератак после США и Британии, при этом больницы остаются приоритетной целью киберпреступников. На долю Еврейского государства приходится 3,5% всех мировых кибератак. В регионе Ближнего Востока и Африки страна занимает первое место по этому показателю, с более чем 20% атак, которые совершают хакеры на объекты.



Главным киберпротивником Израиля выступает Иран: около 64% его киберактивности направлено на израильские объекты, включая сбор разведданных, дестабилизацию работы служб и сферы услуг, а также распространение пропаганды. За последние 3 года в Израиле зафиксировано 136 подтвержденных атак, из которых 34 (25%) направлены на критическую инфраструктуру, а 8 (5%) — на системы здравоохранения.