Израиль впервые в своей истории продаст боевые танки

19 июня 2023, 12:15

Об этом сообщает израильский новостной сайт Ynet, ссылаясь на источники в Минобороны страны.

«Переговоры о продаже танков ведутся с двумя странами, одна из которых находится в континентальной Европе» - пояснил директор отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля Колес. Он сообщил о запрете оборонного ведомства на экспорт оружия в Украину.Несмотря на это, предполагается, что конечным пунктом поставки танков станет все же Украина. Отмечено, что страны-покупатели обычные посредники, которые вскоре после получения боевых машин передадут их Украине.