Израиль показал первый в мире дрон для эвакуации раненых с поля боя

8 августа 2023, 12:45

Проект, разработанный израильской компанией AIR ONE, передан Минобороны страны для ее доработки и использования в военных целях.

Израильский новостной сайт Ynet, со ссылкой на военное ведомство, отмечает, что «через 2 года этот дрон будет принят на вооружение ЦАХАЛа (Армия Израиля)».Издание отмечает, что дрон совершил успешный полет в мае этого года, а к началу 2024 г. планируется очередной запуск уже с полезной нагрузкой.Одним из особенностей аппарата является также ее автономность в передвижении, по заранее введенным координатам. Такая система сможет защитить дрон от помех, создаваемых системами подавления, и «позволит скрытно двигаться над вражеской территорией».